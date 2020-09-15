Пожары в Луганской области: Область может остаться без газа

21:30 Луганская область может остаться без газа

Пожар, возникший на окраине села Смоляниново Новоайдарского района на Луганщине распространяется в направлении села Александровка и Гавриловка. В данных населенных пунктах объявлена эвакуация и подготовлено автобусы для ее проведения.

Также в селе Александровка расположена газораспределяющая станция, в случае повреждения которой область может остаться без газа. Местные жители сообщают, что в Александровке уже горят жилые дома и начинается эвакуация.

Число погибших в результате масштабных лесных пожаров на Луганщине возросло до 11 человек, 17 госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом.

21:00 Пожары в Луганской области

На территории Луганской области продолжается тушение более 30 пожаров.Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попал 31 населенный пункт.

Из наиболее сложных 8 ячеек возгорания 1 ячейка между населенными пунктами Байдовка и Половинкино (Старобельский район) 1 октября ликвидирована. Продолжается тушение 7 основных ячеек:

ячейка № 2 между селами Песчаное, Нижнетеплое, Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 20 га.

ячейка № 3, вблизи Трехизбенка (Новоайдарский район) и распространился в Северодонецк (по данным лесхозов огнем пройдено около 11 тыс. га).

ячейка № 4 вблизи с. Ольховая (Станично-Луганский район) огнем пройдено 200 га леса.

ячейка № 5 возле с. Болотенное (Станично-Луганский район) возгорания свыше 6 га камыша и сухой растительности, огнем повреждено 4 дома (1 жилой, 3 нежилых).

ячейка № 6 вблизи сел Лобочево, Геевка (Станично-Луганский район) произошел лесной пожар на площади 300 га.

ячейка № 7 между с. Чмыревка и Запорожское (Старобельского района) произошло возгорание лесной подстилки на площади около 40 га. Ситуация конторольована. К тушению привлечены 28 чел. и 8 ед. тех., из них 11 чел. и 2 ед. техн. ДСНС.

ячейка № 8 пожар, возникший на окраине с. Смоляниново Новоайдарского района распространяется в направлении с. Александровка и с. Гавриловка, угроза распространения пожара в направлении с. Смоляниново отсутствует (остается на дежурстве 12 чел. В / с и 4 ед. Техники ДСНС). Силы и средства ДСНС сосредотачиваются на защиту населенных пунктов Гавриловка, Александровка и газораспределительной станции на окраине с. Александровка (дополнительно направлено из с. Смоляниново 63 чел. И 14 ед. Техники, из них от ДСНС 52 чел. В / с и 11 ед. Техники).





20:30 Станица Луганская

В связи с внезапным прекращением работы КПВВ «Станица Луганская», определенное количество граждан не смогли пересечь КПВВ. Заранее планируя пересечение КПВВ граждане не рассчитывали на то, что им придется сегодня остаться в Станице Луганской, поэтому имели с собой мало денег, еды и одежды.

В то же время, часть жителей Ольховского дачного массива приняли предложение по эвакуации в безопасное место на время тушения пожара.

Для обеспечения достойных условий пребывания разместили этих граждан в зданиях коммунальных учреждений. 17 граждан в районном доме культуры. 23 гражданина в Широковской школе. 35 в центральной районной больнице.

Станично-Луганская районная администрация за свой счет и при помощи гуманитарного центра Пролисок обеспечила эвакуированных граждан ужином, чаем, раскладными кроватями, матрасами и средствами гигиены. А благодаря БУ БФ «Центр взаимопомощи» Спаси Украину «сформирован» банк «одежды, где каждый нуждающийся может получить необходимую одежду.



19:30 Старобельский район

По состоянию на 19.30 пожар локализован. На месте остается работать оперативный штаб. Пожарные, практически весь личный состав полиции, руководство исполнительной власти остаются на месте происшествия до утра.

Осуществляются работы по обследованию территории по выявлению очагов огня для полной ликвидации пожара.

16:00

Въезд и выезд в Станицу Луганскую перекрыт - по дороге на КПВВ сгорели все вспомогательные постройки. Также в Станице Луганской горит улица Донецкая.

Как сообщил руководитель Кременской Военно-гражданской администрации Роман Власенко, в Кременском районе удалось локализовать пожары и сейчас ликвидируют отдельные возгорания.

По состоянию на 15 часов 1 октября общая площадь пройденная огнем составляет более 11 тыс. га, в населенных пунктах огнем повреждено более 500 зданий. Из опасной зоны эвакуированы 120 человек, которые обеспечены местом проживания, питанием, медицинским и другими видами обеспечения.

Уже сутки пожарные, спасатели, полицейские военнослужащие и граждане тушат пожары в Луганской области и эвакуируют людей.

Вследствие масштабных пожаров 9 человек погибли и 15 жителей госпитализированы в больницу.

Вчера вечером пожары подобрались вплотную к Северодонецку и Лисичанску - города были в дыму, а на окраинах можно было наблюдать зарево горящих лесов.

Общаяя площадь пожаров превысила 9 000 га и пока точно не известна.

В результате пожара погибли: 69-летний северодончанин, который работал машинистом насосных установок Северодонецкого горводоканала (мужчина был доставлен из пожара с. Сиротино), 46-летний лесничий, тело которого было обнаружено в лесу неподалеку с. Райгородка Новоайдарского района, 79-летняя жительница с. Вороново и 84-летняя жительница с. Муратово, которая умерла в больнице после эвакуации.

В Северодонецкую больницу из-за отравления угарным газом госпитализированы 12 пострадавших, среди которых пожарный-спасатель ДСНС м. Лисичанска, жители поселков серотин и Вороново. Кроме того, из-за острой реакции на стресс и гипертонический криз, 61-летней жительнице с. Муратово оказана помощь по месту жительства (не госпитализировалась).

Сейчас эвакуированы 51 жителя сел Вороново, Сиротино и Метелкино в 2 эвакуационных пункта, расположенных в средней общеобразовательной школе № 8 и № 17 г. Северодонецка.

В Северодонецке работниками Управлением патрульной полиции перекрыто движение на перекрестке Б. Орешников - ул. Пивоварова, кольцевая дорога вблизи села Метелкино.



Всего зафиксировано 146 пожаров, в 32 населенных пунктах, из них ликвидировано - 82, не локализовано но не ликвидировано - 64. Наиболее масштабные пожары произошли в лесных массивах на лини разграничения с оккупированными российскими террористами территориях Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах. На данный момент локализованы и ликвидированы пожар на территории Попаснянского и Старобельского районов.

Вчера в Станично-Луганской администрации заявили, что причиной пожаров стали обстрелы зажигательными боеприпасами со стороны российских боевиков. Сегодня эту информацию подтвердили в штабе ООС.