К утру 6 октября в Луганской области потушили 8 из 10 очагов пожаров

На территории Луганской области продолжается тушение пожаров в природных экосистемах, которые возникли 30 сентября и 1 октября.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

По состоянию на утро 6 октября, из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности в Луганской области 8 ячеек ликвидировано, 2 ячейки локализованы, но еще не потушены.

Основные усилия ДСНС были направлены на защиту населенных пунктов. Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было.

За прошедшие сутки в Луганской области спасателям удалось ликвидировать возгорания вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское на площади 6 тыс. га.

К вечеру 5 октября усилиями спасателей и военных ликвидирован лесной пожар вблизи с. Ольховое Станично-Луганского района на площади 2 тыс. га .

Продолжается тушение пожаров лесной посдстилки и сухой травы вблизи сел Артема и Нижнетеплого Станично-Луганский района на площади около 2 га лесной подстилки и 20 га сухой травы в поле.

Также локализован очаг пожара вблизи сел Смоляниново и Боровеньки Новоайдарского района на площади 4 тыс. 640 га.

По предварительным оценкам площадь пожаров в Луганской области составила более 20 тыс. га.

Авиацией ДСНС в течение 5 октября на территории Луганской области совершено 97 сбросов (320 тонн воды). С начала тушения пожаров 588 сбросов (1 тыс. 906 тонн воды).