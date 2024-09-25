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До 9 років тюрми заочно засуджено колишнього генерального  директора «Щастинської міської лікарні» за співпрацю з ворогом

25-09-2024, 05:26 citynews.net.ua | Напечатать

За матеріалами Служби безпеки України до 9 років за ґратами заочно засуджено колишнього генерального директора комунального некомерційного підприємства «Щастинська міська лікарня», який співпрацює з окупаційною адміністрацією рф. 

 Його визнано винним в колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. 

Також, згідно з вироком суду, підлягають конфіскації на користь держави 2 легкові автомобілі, малотоннажна вантажівка, мотоцикл та причеп, що належать йому на правах приватної власності. 

Досудовим розслідуванням доведено, що очільник лікувального закладу з перших днів окупації пішов на співпрацю з ворогом.  

Вже у березні 2022 р. його було призначено «головним лікарем т.зв. «государственного учреждения «Счастьенская городская больница лнр».

На цій посаді він не займається лікуванням пацієнтів, утім, виконує адміністративні, розпорядчі та господарські функції. 

Зловмисник взаємодіє з чиновниками місцевої окупаційної адміністрації та т.зв. «министерства здравоохранения лнр». Він неодноразово брав участь в пропагандистських телепрограмах, у яких звинувачував Україну в руйнуванні будівель у місті Щастя, у т.ч. міської лікарні, дякував рашистам за допомогу, заявляв, що «россия тут навсегда».   

Наразі колаборант перебуває у розшуку. 

Початок відбування покарання рахуватиметься з дати його затримання. 

Слідчі дії проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, ГУ НП в Луганській області за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури. 


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