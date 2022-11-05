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В Київі засуджено до 15 років зрадника який «здавав» ворогу місця перебування учасників руху опору

5-11-2022, 20:34 citynews.net.ua | Напечатать

У результаті масштабної роботи слідчих Служби безпеки до реального терміну ув’язнення засуджено ще одного зрадника. Під час тимчасової окупації частини Київщини він «здавав» ворогу місця перебування учасників руху опору, зокрема бійців місцевої самооборони.

Зловмисника затримали в столичному регіоні в ході спецоперації контррозвідки СБУ у квітні цього року.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення увійшов до складу самооборони одного із селищ Броварського району.

Втім, після захоплення населеного пункту він одразу перейшов на бік окупантів і розпочав з ними співпрацювати. Зловмисник «зливав» рашистським карателям адреси проживання односельчан, які чинили спротив загарбникам.

Саме за його «наводкою» агресори викрали командира та інших учасників загону самооборони, до якого раніше він входив.

До потерпілих застосовували насильство і погрози вбивства. Встановлено факти, коли людей із зав’язаними очима ставили до стінки і стріляли їм під ноги, імітуючи розстріл.

Після звільнення селища зрадник намагався переховуватися на території регіону. Однак співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.


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