В Україні хірурги вперше пересадили комплексно серце та легені

В Україні вперше пересадили комплекс серце-легені. Унікальну надскладну операцію, яких у світі в рік робиться лише 20-25, виконали у Львові команди Першого медобʼєднання Львова та Інституту серця.

Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова .

Органокомплекс отримала 38-річна Ніна з Київщини. Ваду серця вона має від народження. Згодом та зіпсувала і легені. на трансплантацію вона чекала довгих 15 років, 9 місяців з яких — в Індії. І майже втратила надію.

«З кожним роком мені стає все важче і важче жити, я ледь підіймаюсь на третій поверх. Я просто хочу спробувати, як то жити нормально, що це таке повноцінне життя. Це для мене шанс, за який я хапаюся, щоб просто… дихати» — сказала жінка перед операцією.

Трансплантація тривала 10 годин. Серце і легені запрацювали на операційному столі.

«Історична подія не тільки для нашої Лікарні, а й для всієї України. Ми об'єднали свої сили і виконали операцію, яка вважається однією з найважчих у світі. Понад три роки до цього йшли. Пишаюся нашими лікарями, які попри війну рухаються до трансплантаційної незалежності в Україні. Людина отримала шанс на життя, ми радіємо, але дуже тихо, адже хірургічний етап — це лише частинка шляху», — говорить Олег Самчук, генеральний директор Першого медичного об'єднання.

Нині пацієнтка в реанімації у стабільному стані. Попереду — важкий шлях відновлення.

Донором органів став 18-річний хлопець, який трагічно загинув у ДТП. Наші лікарі боролися за життя хлопця, але травми виявилися несумісними з ним.

Світла пам’ять хлопцеві та щирі слова подяки родині за прийняття важкого рішення.

Крім серця-легень також пересадили печінку та дві нирки, одну з них отримала дитина. Загалом шанс на життя отримали чотири людини.

«Ми готувалися до цієї операції понад три роки. Спершу почали трансплантувати серця, потім легені. І ось нарешті — органокомплекс серце-легені. Було надзвичайно складно дійти до цього етапу, але ми це зробили, це зробила українська медицина! Тепер і у нас виконується операція, яку роблять мало де в світі», сказав після виходу з операційної Роман Домашич, керівник відділення кардіохірургії та трансплантації серця Лікарні Святого Пантелеймона Першого медобʼєднання Львова.