Що робити переселенцям з Луганської та Донецької областей яких з 1 квітня залишили без пенсії?,

В Україні продовжують знущатися з людей, які в 2014 році під час захоплення проросійськими бойовиками Луганська та Донецька, вибрали життя у начебто вільній країні, а по факту вже 10 років повинні постійно доводити що вони нікуди не втікли й продовжують жити за межами окупованих територій.

Із 1 квітня 2024 року в Україні відбулося призупинення виплат пенсії тим пенсіонерам, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року та не пройшли ідентифікацію до 31 березня 2024 року, як того вимагала постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року № 637.

Алгоритм дій:

Необхідно звернутись до будь-якого відділу обслуговування громадян (сервісного центру) Пенсійного фонду України в тому регіоні, де ви зараз знаходитесь, з наступними документами:

копією довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (додатково пред’являється оригінал довідки);

документом про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

документом, що посвідчує особу пенсіонера (паспорт, пенсійне посвідчення);

заявою про перерахування пенсії на рахунок в АТ "Державний ощадний банк України".

Обов'язково необхідно заповнити заяву про поновлення пенсії.

Територіальний орган Пенсійного фонду України ідентифікує особу заявника, фіксує місце і час її звернення, порівнює отримані дані з даними, що обробляються в базах даних Пенсійного фонду України, з урахуванням даних Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

На підставі відповідного рішення територіальний орган Пенсійного фонду України відновлює виплату пенсію.

Територіальні органи Пенсійного фонду України можуть провести ідентифікацію особи за допомогою відеоконференцзв’язку із дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг. Для цього необхідно заповнити заяву на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку на вебпорталі Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua).

До заяви обов'язково необхідно завантажити заяву про відкриття поточного рахунку в АТ "Державний ощадний банк України" за формую 1 відповідно до умов постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 № 1596 “Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках”.

За отриманням індивідуальних консультацій звертайтеся за номерами телефонних "гарячих ліній" Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області:

(095) 802-61-38; (095) 117-16-28 (понеділок-четвер: з 8-00 до 17-00, п’ятниця: з 8-00 до 15-45); (068) 300-40-86 (понеділок-четвер: з 9-00 до 18-00, п’ятниця: з 9-00 до 16-45).