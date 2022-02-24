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Як отримати пенсію та грошові виплати в Укрпошті під час воєнного стану

Сегодня, 13:39 citynews.net.ua | Напечатать

Укрпошта, Пенсійний Фонд України та Міністерство соціальної політики роблять все, щоб навіть в складних умовах воєнного стану ви своєчасно отримали свої виплати за березень поточного року. Будь ласка, ознайомтесь з правилами виплат. 

Якщо ви отримували пенсії та субсидії через Укрпошту, та не виїжджали і знаходитесь на своєму постійному місці проживання – будь ласка, очікуйте свою пенсію, соціальну виплату або субсидію вдома, або можете забрати її у відділенні згідно зі звичайним графіком виплат від Укрпошти. Залежно від стану бойових дій можуть бути перенесені дати виплат, про що ми будемо тримати вас в курсі, але виплати обов’язково будуть. Перевірити роботу відділень Укрпошти у вашому регіоні можна за посиланням https://offices.ukrposhta.ua/

Якщо ви виїхали з місця фактичного проживання, ви можете отримати свої виплати наступним чином:   

1. Зателефонуйте:

або до Контакт-центру Укрпошти за номером телефону 0 800 300 545 та оберіть кнопку 2 – розділ «Пенсії, соціальні виплати та субсидії» (усі дзвінки безкоштовні); 
або до Пенсійного фонду України за номерами телефонів, які розміщені за посиланням https://www.facebook.com/pfu. gov.ua або передайте інформацію через електронний кабінет.

2. Повідомте про необхідність отримання пенсії, грошової допомоги за іншою адресою та передайте наступну інформацію:

  • прізвище, ім’я та по батькові одержувача пенсії та/або грошової допомоги;
  • адресу отримання пенсії/грошової допомоги до березня 2022 року; 
  • паспортні дані (серія та номер паспорту);
  • номер телефону одержувача пенсії/грошової допомоги;
  • спосіб отримання виплати (на відділення або за домашньою адресою)
  • нову адресу доставки: індекс відділення Укрпошти або адресу тимчасового проживання;

Якщо ви отримуєте пенсію або грошову допомогу поштовим переказом, повідомте оператору додатково код переказу, який отримали в смс-повідомленні.

 

Ваші кошти будуть виплачені за заявленою адресою проживання протягом декількох днів.

Якщо ви поки не визначилися з місцем отримання виплати та бажаєте її отримати на будь-якому автоматизованому відділенні Укрпошти, до якого буде доступ, повідомте про це оператору. 


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