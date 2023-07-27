Росія сьогодні атакувала 2 ракетами Калібр портову інфраструктуру Одеси

27 липня 2023 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 2 ракети “Калібр” по портовій інфраструктурі Одещини та 8 ударних дронів типу “Shahed”.

В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил усі 8 “шахедів” було знищено.

Загалом, ворог завдав 27 авіаційних ударів та здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань і пошкоджень зазнала портова інфраструктура на півдні України та житлові будинки.