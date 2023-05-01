1 травня в Україні висока вірогідність ракетних ударів з боку російських вояк

Російська федерація і надалі застосовує тактику терору проти населення України - вчора ввечері та сьогодні вранці російські загарбники нанесли удар по містах Павлоград та Київ.

Повітряна тривога, яка означає небезпеку ударів по цивільних містах, почала ширитися сьогодні після 3 години ночі з Харківської та південних областей.

Трохи згодом повітряну тривогу оголосили і в західних областях.

Як повідомили в Київській ОВА, в області спрацювало ППО.

Загалом минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів по містах Краматорськ, Костянтинівка та Павлоград. Крім того, завдав 27 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.