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В Україні запроваджено примусову евакуацію дітей у 8 населених пунктах Донецької області, а також з 23 населених пунктів Херсонської області

25-10-2023, 19:55 citynews.net.ua | Напечатать

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій запровадило примусову евакуацію дітей у 8 населених пунктах Донецької області (Бахмутського та Покровського районів), а також з 23 населених пунктів Херсонської області (Бериславський, Каховський та Херсонський райони).

 

На Херсонщині особливо небезпечно у Дудчанах, Качкарівці, Миловому, Новокаїрах, Золотій Балці, Михайлівці, Осокорівці, місті Берислав, Зміївці, Новобериславі, Тягинці, Бургунці, Львовому, Миколаївці, Одрадокам’янці, Ольгівці, Червоному Маяку, Веселому, Козацькому, Антонівці, Комишанах, Садовому, Приозерному. Влада закликає сім’ї з дітьми негайно покинути ці населені пункти. Примусова евакуація передбачає виїзд дитини у супроводі принаймні одного члена родини.

Евакуація допоможе врятувати понад 1050 дітей, що проживають на цих територіях. Очільник Донецької ОВА Ігор Мороз повідомляє про 250 неповнолітніх, начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін – про понад 800.

Благодійний фонд «Восток SOS» безоплатно допомагає з евакуацією цивільного населення централізовано та адресно, зокрема ми опікуємося сім’ями з дітьми, самотніми людьми і людьми з інвалідністю, представниками маломобільних груп населення, а також особами із домашніми улюбленцями. Команда супроводжує постраждалих під час пошуку тимчасового місця проживання, заселяє в заклади з постійним наглядом або допомагає дістатися близьких.

Поширюючи публікацію ви допомагаєте людям дізнатися про безоплатну евакуацію.

Записатися можна за номером гарячої лінії, що працює з понеділка по суботу (8:00-18:00): 0800 332 614.

Отримати консультацію можна й у месенджерах:
 +38 099 710 48 72 (вайбер);
 +38 096 108 60 48 (телеграм).


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