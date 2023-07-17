В Харківській області оголошена примусова евакуація дітей з прикордонних територій

Рада оборони Харківської області оголосила про обов’язкову евакуацію дітей з прикордонних територій.

Щоденні російські обстріли Вовчанської міської громади загрожують здоров'ю та життю 194-х дітей і ще 144-м – у Вовчанську, зазначив очільник місцевої ОДА Синєгубов.

Їх необхідно евакуювати у більш безпечні населені пункти області разом щонайменше з одним з батьків або іншим опікуном. Усі евакуйовані родини будуть забезпечені житлом, гуманітарною та іншою допомогою.

Синєгубов запевнив, що на нових місцях проживання для евакуйованих дітей організують освітній процес.

Як зазначив начальник ХОВА, вчора ввечері, близько 19:00 та 22:00, ворог двічі обстріляв Харків ракетами С-300. Одна з ракет вибухнула у повітрі над територією рф, в місті зафіксовано 4 влучання на території підприємства в Основ'янському районі. На жаль, загинув цивільний чоловік.

Троє чоловіків 41-го, 30-ти та 33-ох років отримали поранення та були госпіталізовані, стан середній. Цивільний чоловік 56 років отримав допомогу на місці.