» » В Харківській області оголошена примусова евакуація дітей з прикордонних територій

В Харківській області оголошена примусова евакуація дітей з прикордонних територій

17-07-2023, 19:10 citynews.net.ua | Напечатать

Рада оборони Харківської області оголосила про обов’язкову евакуацію дітей з прикордонних територій.

Щоденні російські обстріли Вовчанської міської громади загрожують здоров'ю та життю 194-х дітей і ще 144-м – у Вовчанську, зазначив очільник місцевої ОДА Синєгубов.

Їх необхідно евакуювати у більш безпечні населені пункти області разом щонайменше з одним з батьків або іншим опікуном. Усі евакуйовані родини будуть забезпечені житлом, гуманітарною та іншою допомогою.

Синєгубов запевнив, що на нових місцях проживання для евакуйованих дітей організують освітній процес.

Як зазначив начальник ХОВА, вчора ввечері, близько 19:00 та 22:00, ворог двічі обстріляв Харків ракетами С-300. Одна з ракет вибухнула у повітрі над територією рф, в місті зафіксовано 4 влучання на території підприємства в Основ'янському районі. На жаль, загинув цивільний чоловік.

Троє чоловіків 41-го, 30-ти та 33-ох років отримали поранення та були госпіталізовані, стан середній. Цивільний чоловік 56 років отримав допомогу на місці.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новини Луганська:

17-07-2023, 19:10

В Харківській області оголошена примусова евакуація дітей з прикордонних територій

17-07-2023, 19:03

Російські загарбники зосередили 100 тисяч військових на Куп'янсько-Лиманському напрямку

17-07-2023, 17:46

Сьогодні вночі було підірвано один прольот Кримського мосту

17-07-2023, 16:59

В окупованих районах Херсонській та Запорізькій областей за 6 місяців зафіксовано 265 вбивств

16-07-2023, 21:02

В Луганську знищено склад ракет та багато окупантів - відео

4-07-2023, 16:16

Колишнього гендиректора луганської «Зорі» Рафаілова підозрюють у несплаті 5 млн гривень податків

30-06-2023, 19:26

Яким може бути теракт на ЗАЕС і що треба знати населенню

30-06-2023, 19:23

Всупереч російській окупації: Луганські випускники отримали 112 золотих та 47 срібних медалей

30-06-2023, 19:06

Мистецтво складання прогнозів на спорт: основні засади та методи

26-06-2023, 18:33

Вбивство російськими окупантами підлітків  в Бердянську: Що відомо українським правозахисникам

26-06-2023, 17:53

Олексій Середа виборов дві золоті медалі у стрибках з вишки на Європейських іграх

21-06-2023, 09:30

Як постраждалім від підриву Каховської ГЕС отримати одноразову грошову допомогу від держави

Новини України:

12-06-2023, 07:40

В районі Одеських пляжів солоность води в 3 рази нижче норми

10-06-2023, 06:57

Російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області дронами «Shahed-136/131» - ВІДЕО

10-06-2023, 06:50

Додатковий поїзд №248/247 Одеса — Київ  призначено в червні

30-05-2023, 04:08

Обстріл міста Шахедами: У Києві горить багатоповерхівка в Голосіївському районі та автівки у Печерському

30-05-2023, 04:01

Одеситка, яка збирала гроші для російських окупантів, відсидить 11 років за ґратами

27-05-2023, 19:58

Вища рада правосуддя дозволила заарештувати суддю Тандира

26-05-2023, 06:42

26 травня росіяни атакували Київ безпілотниками та ракетами

8-05-2023, 06:15

По Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації - фото пожеж

5-05-2023, 07:49

Суд заарештував мера Одеси Геннадія Труханова

3-05-2023, 07:30

Вночі російські окупанти атакували Київ, Запоріжжя та Дніпро

3-05-2023, 07:21

Погрожуючи виселенням російські загарбники примусово паспортизують жителів Херсонської області

1-05-2023, 07:31

Повітряна атака Києва - ППО знищила всі російські ракети та дрони