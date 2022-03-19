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Воєнні злочини РФ: В Луганській області армія Росії вбила двох дітей та скинула авіабомбу на школу

Вчера, 22:48 citynews.net.ua | Напечатать

Сьогодні, 7 травня російські військові під час обстрілу села Привілля із реактивної артилерії вбили двох дітей в Луганській області.

Як повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай, трагедія сталася пообіді, коли так звані російські військові з «градів» обстріляли житловий сектор Привілля. Снаряди поприлітали в житлові будинки.

Після обстрілу група швидкого реагування «Луганськ-1» вирушила містом в пошуках можливих жертв. На одній з вулиць у дворі виявили два трупи неповнолітніх хлопчиків 11 та 14 років. яких, на жаль, знайшли вже без ознак життя.

Ще дві дівчинки 12 та 8 років і жінка 69 років - отримали поранення.

На місці досі працюють поліцейські, жертв може бути більше.

Також сьогодні в Луганській області російські нацисти скинули авіаційну бомбу на школу в селі Білогорівка, де в підвалі ховалися близько 100 людей.

Після влучання в клуб, підвал школи був єдиним місцем порятунку, але росіяни забрали в людей і цей шанс.

В школі знаходилося близько 90 людей - майже всі мешканці села, які не евакуювалися в безпечні міста України.

  

Як повідомили у ДСНС, 7 травня о 16:37 в смт Білогорівка Сєвєродонецького району внаслідок авіааудару сталося загорання будівлі школи на площі близько 300 м кв.

О 20:12 пожежу ліквідовано. Підрозділами ДСНС врятовано 2 особи.

Рятувальниками проведено розбір завалів. На даний час роботи з розбирання завалів призупинено. Вилучено тіла 2 загиблих осіб. Кількість можливих жертв уточнюється.

Продовження робіт заплановано на 8 травня.



Теги: Военные преступления РФ Воєнні злочини РФ

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