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В Луганській області начальниця залізничної станції  допомагала росіянам вивозити українське зерно та транспортувати військову техніку окупантів

7-04-2024, 21:13 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безпеки України повідомила про підозру керівниці залізничної станції, яка надає допомогу окупаційній адміністрації агресора на Луганщині.

Співробітники спецслужби здокументували, що весною 2022 р. начальниця станції Старобільськ регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» добровільно погодилась на кадрову пропозицію окупантів. Вони «перепризначили» зловмисницю на посаду начальника станції Старобільськ у т.зв. «ГУП лнр «Луганская железная дорога». 

У 2023 році фігурантка провела інвентаризацію  та передала окупаційній адміністрації рф матеріальні активи та інші цінності АТ «Укрзалізниця». 

Встановлено, що вона забезпечувала роботу ст. Старобільськ, безперебійний транзит через станцію військової техніки та особового складу окупаційних військ, сприяла вивезенню залізницею до рф української пшениці.    

 Правопорушниця проводила агітаційну роботу серед підлеглих, закликаючи їх підтримувати агресора та розганяючи рашистські фейки щодо України. 

Вона отримала від СБУ повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). 

 Ворожій поплічниці загрожує до 12 років ув’язнення, до 15 років позбавлення права обіймати певні посади  та конфіскація майна. 

 Оперативні та слідчі заходи проводять співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та УСБУ в Закарпатській області. 


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