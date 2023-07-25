СБУ викрила на державній зраді колишнього керівника Старобільської РДА

СБУ викрила факти протиправної діяльності колишнього очільника Старобільської військової адміністрації, депутата районної ради 8 скликання, який сприяв загарбникам у захопленні території району та у формуванні органів окупаційної влади. Ексчиновник отримав повідомлення про підозру у державній зраді.

Встановлено, що після початку широкомасштабного вторгнення голова Старобільської районної держадміністрації - начальник Старобільської районної військової адміністрації Луганської області свідомо відмовився виконувати свої службові обов’язки, передбачені Конституцією та Законами України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про правовий режим воєнного стану».

Зрештою, бездіяльність керівника району сприяла швидкому захопленню Старобільщини окупантами.

За наявними даними, на початку березня він зустрівся з колишнім «регіоналом», який вступивши у злочинну змову з окупантами, очолив «адміністрацію Старобільського району лнр». Державний службовець добровільно погодився допомогти «новій владі» у підборі кадрів на посади в окупаційній «адміністрації».

У березні-травні 2022 р., він призначив особисті зустрічі з керівниками підприємств, установ, органів місцевого самоврядування, під час яких схиляв посадових осіб до переходу на бік ворога та до «працевлаштування» в окупаційних органах влади.

Крім того, пропозиції про співпрацю з окупантами правопорушник передавав підлеглим через колишню чиновницю, яка вже отримала «посаду» в рашистському «органі влади».

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру у державній зради, вчиненій в умовах воєнного стану.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України проводять слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території, утім, Служба безпеки проводить комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.