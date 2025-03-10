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Атлас» — проєкт, що об’єднує українців задля захисту наших військових

10-03-2025, 04:16 citynews.net.ua | Напечатать

Українські розробники й волонтери об’єдналися, щоб втілити сміливу ідею — проєкт «Атлас». Його мета: створити та розгорнути високотехнологічні системи радіоелектронної розвідки AZIMUTH і радіоелектронної боротьби MIRAGE, які захистять від дронів наших військових на 1300 км лінії фронту.

Чому це так важливо саме тепер?

1. Безпека воїнів

AZIMUTH допомагає відстежувати ворожі дрони і пульти керування, а MIRAGE — нейтралізувати дрони, ускладнюючи координацію противника.

• Це не просто теорія: завдяки новітнім алгоритмам і нашим інженерам ризик для захисників скорочується, що зберігає життя військовослужбовцям.

2. Сила українських інновацій

• Розробники «Атласу» — це талановиті IT-спеціалісти та інженери, які не лише борються із загрозами, а й доводять усьому світу: «Ми здатні на щось більше, ніж очікується».

• Кожен успішний крок у проєкті — це ще один доказ, що українська наука та технології впевнено тримають удар і готують ґрунт для відновлення та розвитку.

3. Кожен донат — це конкретний результат

• Проєкт має чіткі цілі й фінансові потреби: від деталей для систем до масштабування на передовій.

• «Атлас» працює відкрито: ви зможете відстежити, як витрачаються пожертви, як і коли впроваджуються AZIMUTH і MIRAGE.

Ваш внесок — це реальний внесок у безпеку військових та мирних громад, яких вони захищають. Зробити донат можна за посиланням:

Банка для Донатів

Дізнатися більше?

Офіційний сайт:https://atlas-1300.com 

«Атлас» — це наш український виклик та відповідь сучасним загрозам. Об’єднавши інтелект, волю та ресурси, ми можемо посилити кожного бійця, який зараз стоїть на передовій заради нашої свободи. Що більше людей долучаться — тим швидше Україна отримає дієвий щит від ворожих дронів.

Пам’ятаймо: кожна гривня — це не просто кошти, це нова можливість урятувати життя, захистити цінності й довести всьому світу, що Україна вміє не лише мріяти, а й створювати майбутнє власними руками.

Долучайтеся до «Атласу» й допоможіть разом захистити 1300 км нашого спільного дому!


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