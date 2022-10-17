Українська ППО сьогодні ліквідувала 11 дронів-камікадзе «Shahed-136»

Зранку 17 жовтня українська протиповітряна оборона ліквідувала 11 дронів-камікадзе "Shahed-136" керованих російськими терористами на українські будинки.

Чк повідомили у пресслужбі командування Повітряних сил ЗСУ, в зоні відповідальності повітряного командування "Центр", а це північні та центральні регіони країни, зенітними ракетними підрозділами та винищувальною авіацією знищено дев’ять дронів-камікадзе "Shahed-136".

Також є дані про бойову роботу протиповітряної оборони Сухопутних військ на цьому напрямку – знищено щонайменше два "шахеди".

Повітряні сили уточнюють, що всі атаки дронів-камікадзе, по столиці зокрема, здійснювались із південного напрямку.

Нагадаємо - сьогодні вранці росіські терористи атакували Київ, Одесу та Миколаїв безпілотними дронами з вибухівкою. Внаслідок ударів в Києві загинула одна людина, ще 18 - отримали поранення.

28 дронів зранку летіли в бік Києва. Завдяки ЗСУ та ППО, більшість летючих терористів збили. В Києві пролунало загалом 5 вибухів.

Іранські дрони-камікадзе пошкодили енергетичні об'єкти, також була атакована критична інфраструктура Дніпропетровської та Сумської областей. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, енергетична інфраструктура була атакована у трьох областях — у Києві п'ять дронів пошкодили енергетичні об'єкти та зруйнували житловий будинок.

Також противник завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі у Дніпропетровській та Сумській областях — сотні населених пунктів залишилися без світла.