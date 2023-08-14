Російська ракета знищила гіпермаркет FOZZY в Одесі

Через російську ракету було вщент знищено гіпермаркет FOZZY Cash&Carry, який понад 20 років дарував одеситам смачні та якісні продукти.

Як повідомили у пресслужбі торгівельної групи, внаслідок пожежі постраждало 3 людини, знищено товару на сотні міліонів гривень.

"Найважливіше — наших людей — ми не втратили. Три колеги, які постраждали у нічному обстрілі, знаходяться в лікарні. Ми на зв’язку з ними та їхніми родинами. Сподіваємося, що наші думки і дії допоможуть їм якнайшвидше одужати.

Ми вдячні рятувальникам, які героїчно загасили вогонь. Ми вдячні медикам за вчасно надану допомогу. Ми вдячні, усім хто думками та емоціями – з Одесою та з FOZZY. Вдячні всім гостям, хто зараз висловлює нам слова підтримки. Вас дуже багато і ви нас неймовірно підтримуєте.

В одеському FOZZY згоріло все – будівля, обладнання, товар. Звісно, магазин не працює.

270 співробітникам одеського гіпермаркету, ми запропонуємо роботу в інших бізнесах групи FozzyGroup і роботу з переїздом в інші міста, в яких є гіпермаркети FOZZY.

Ми ще маємо точно оцінити завдану шкоду, але мова йде про сотні мільйонів гривень. Це величезні втрати, тому про плани щодо майбутнього поки що зарано говорити" - йдеться в повідомленні Fozzy Group.