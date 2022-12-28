Мешканці Одещини можуть допомогти вилікувати постраждалих від війни тварин

Мережа магазинів MasterZoo та зоозахисна організація UAnimals за підтримки Visa запустили другу хвилю благодійного проєкту «Лапка турботи». У рамках ініціативи всі охочі можуть купити брендовану наліпку, а зібрані гроші підуть на лікування тварин, які постраждали від війни в Україні.

За орієнтовними даними UAnimals, тисяча тварин на місяць із прифронтових зон потребує серйозного лікування – йдеться як про хатніх, так і про диких і свійських тварин. До того ж, з повномасштабним вторгненням побільшало покинутих безпритульних собак та котів, частина з яких потрапляють під машини і потребують складних операцій.

«Ми в UAnimals наголошуємо, що кожне життя важливе. Тварини стали заручниками цієї війни і не можуть обійтись без нашої допомоги. Ми вдячні всім, хто долучається до ініціатив і акцентуємо, що не буває малої допомоги. Кожен ваш внесок допомагає рятувати життя», – коментує директорка з партнерств та фандрейзингу зоозахисної організації UAnimals Валентина Тарковська.

Щоб забезпечити медичну допомогу постраждалим від війни тваринам, мережа магазинів MasterZoo та Всеукраїнський гуманістичний рух UAnimals за підтримки Visa запускають другу хвилю благодійного проєкту «Лапка турботи». Долучитись до ініціативи «Лапка турботи» можна, придбавши благодійну наліпку за 10 грн в мережі магазинів MasterZoo або на сайті. Компанія подвоїть кожен внесок українців. Якщо наліпку оплатити карткою Visa, сума благодійного внеску подвоїться додатково. Таким чином, замість 10 гривень на благодійність надійдуть 40 гривень. Обмежень у кількості наліпок немає — можна допомогти на будь-яку суму.

Перша хвиля проєкту «Лапка турботи» тривала протягом серпня-жовтня 2022-го. У рамках ініціативи було зібрано понад півмільйона гривень. За ці кошти зоозахисникам вдалося простерилізувати та вакцинували 251 тварину у Запоріжжі, Чернівцях, Куп‘янську, Добропіллі, Дружківці, Кропивницькому та Шостці. Ще понад 400 тварин отримали допомогу у закупівлі ліків, препаратів для обробки, лікувальних кормів, пелюшок та памперсів. Крім того, гроші спрямували на лікування важкохворих та травмованих тварин із притулків Миколаївської, Запорізької, Кіровоградської, Донецької області.

Дякуємо всім небайдужим, хто вже відгукнувся та приєднався до допомоги нашим хвостатим друзям! У 2022-му “Лапку турботи” підтримали близько 40 тисяч українців, завдяки яким ми передали на благодійність понад 545 тисяч гривень. Ми раді, що ініціатива розвивається, і хочемо, аби якомога більше тварин отримали шанс на повноцінне життя», — коментує Денис Рогачев, директор напряму e-commerce всеукраїнської мережі зоомаркетів MasterZoo.

Збір триватиме з 21 лютого до 21 квітня 2023 року. Усі кошти будуть перераховані до фонду UAnimals на лікування, операції та ветеринарні препарати для тварин, які постраждали внаслідок війни.