В Одеській ОДА розповіли на яких пляжах можна купатися влітку 2024 року. Так, згідно повідомленню ОГА зараз відкриті для жителів та гостей курорта Інклюзивний пляж, пляж "True Man Sun of a Beach" і два пляжі "Red Line" в Аркадії та пляж "Калетон".

Влада обіцяє доповнювати список дозволених місць для відпочинку.

В мерії нагадали, що під час повітряної тривоги та в темну пору доби перебування людей біля моря заборонене.

7 червня в ОВА повідомили, що поступово відкриватимуть доступ до зон для купання та оздоровлення та загалом розраховують відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі.