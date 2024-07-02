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В ОДА розповіли на яких пляжах Одеси можна купатися влітку 2024 року

2-07-2024, 05:46 citynews.net.ua | Напечатать

В Одеській ОДА розповіли на яких пляжах можна купатися влітку 2024 року. Так, згідно повідомленню ОГА зараз відкриті для жителів та гостей курорта Інклюзивний пляж, пляж "True Man Sun of a Beach" і два пляжі "Red Line" в Аркадії та пляж "Калетон".

Влада обіцяє доповнювати список дозволених місць для відпочинку.

В мерії нагадали, що під час повітряної тривоги та в темну пору доби перебування людей біля моря заборонене.  

7 червня в ОВА повідомили, що поступово відкриватимуть доступ до зон для купання та оздоровлення та загалом розраховують відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі.


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