Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

В ніч на 23 липня 2023 року російські загарбники вночі випустили по Одеські області 19 ракет різних типів, серед яких п’ять "Оніксів". Силами ППО було збило 9 ракет.

Внаслідок нічного ракетного удару в Одесі було вщент зруйновано 6 будинків та храм.

За інформацією одеської ОДА, попередньо 25 пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який знаходиться під захистом ЮНЕСКО, були пошкоджені російськими терористами.

На думку голови ОДА росіяни навмисно спрямували свої ракети на історичний центр Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО!

Все, що змореною працею створювалося великими архітекторами знищується зараз цинічними нелюдами".

Влада зазначила, що серед пошкоджених будівлі XIX-XX сторіччя:

Будинок Чижевича

Будинок Папудової

Будинок Заблудовського

Будинок Гагаріна

Будинок Януша

Будинок Жданової

Будинок Рассель дель Турко

Будинок Масса

Особняк Манук-Бея

Будинок Ковалевського

Будинок Порро

Будинок Машевського та інші.

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що ракетний терор Одеси – це нейтралізація відновлення "зернового коридору", Україна обізнана про плани росіян і відреагує належним чином.

"Головна мета ракетних атак росіян на Одесу та регіон - це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря, а через акт залякування упередити і нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування "зернового коридору". За кремлівським планом мають бути створені штучні умови загроз голоду насамперед для країн Африки, і підвищення рівня міграційних небезпек для Європи" - заявив голова СНБО України.

Також Данілов впевнений, що росіяни хочуть примусити Захід до відновлення експорту російського аміаку та зняття частини санкцій.

Російські терористи як завжди пояснили атаку на цивільну інфраструктуру України міфічними іноземними найманцями та ніби то в Одесі та області "готувалися терористичні акти проти РФ із застосуванням безекіпажних катерів, а також місцям їх виготовлення в районі Одеси".

Яким чином катери будувалися у храмі та в невеликих історичних будівлях - вони не повідомили.