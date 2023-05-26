ТРЦ Respublika Park: як торговий центр продовжує працювати під час війни

Команда ТРЦ Respublika Park є прикладом того, як бізнес може успішно функціонувати навіть у складних умовах.

Під керівництвом Юлії Щасливої ТРЦ Respublika Park у Києві зумів залучити найкращих орендарів та ритейлерів, як національних, так і міжнародних брендів, що допомогло забезпечити успішне функціонування комплексу. Відкриття ТРЦ дозволило створити 8 тисяч робочих місць.

ТРЦ Respublika Park відкрився у листопаді 2021 року, але лише через три місяці, у лютому 2022 року, почалася повномасштабна війна. Внаслідок цього ТРЦ був тимчасово закритий. Інвестори та керівництво ТРЦ зосередилися на допомозі людям, зокрема місцевим співробітникам та членам їх сімей. Інвестор та керівництво ТРЦ Respublika Park використали всі доступні ресурси, щоб провести евакуацію жінок і дітей у віддалені та безпечні райони, в тому числі за кордон. Вони також відповідально піклувалися про неперервне функціонування магазинів, таких як "Сільпо" та "MasterZoo", які постачали критично важливі товари, та аптек, задовольняючи основні потреби місцевого населення під час важких часів війни.

24 квітня 2022 року, після звільнення територій навколо Києва від окупантів, ТРЦ Respublika Park знову відкрив свої двері для відвідувачів. Команда ТРЦ ретельно планувала відновлення роботи торгового центру, зумівши зробити це вчасно та ефективно.

ТРЦ Respublika Park продемонстрував свою стійкість, працюючи навіть у періоди відключення електроенергії взимку. Команда перейшла на режим енергозбереження, використовуючи генератори та LED освітлення. Ці кроки дозволили забезпечити безперебійну роботу торгового комплексу в умовах обмеженого електропостачання. В кінці 2022 року було відкрито найбільший "Пункт незламності" та коворкінг, надаючи можливість працювати в умовах відключення електропостачання в місті та забезпечуючи додаткові зручності для відвідувачів.

ТРЦ Respublika Park під керівництвом австрійської компанії Trafin демонструє вражаючу стійкість та надалі активно розвивається, навіть у важких умовах війни. Віра в майбутнє України з її великим потенціалом стимулює команду досягати амбітних цілей. Спільна робота з найкращими орендарями та партнерами створює сприятливі умови для досягнення високих показників та наближення до найкращих результатів. Команда ТРЦ Respublika Park завжди готова, не зупиняючись на досягнутому, зробити максимальний внесок у розвиток та майбутнє країни.

Юлія Щаслива, СЕО Respublika Park, переконана у перемозі України та позитивних змінах у країні. Інвестор компанія Trafin також вірить у найкраще майбутнє країни та активно підтримує команду у її прагненні активного розвитку. Спільно вони продовжують наполегливо працювати та рухатися вперед, бажаючи внести свій внесок у позитивні зміни та процвітання України.

ТРЦ Respublika Park є прикладом успішного функціонування бізнесу навіть у надзвичайних умовах. Незважаючи на складні виклики, пов'язані з пандемією COVID-19 та повномасштабною війною в Україні, ТРЦ продовжує демонструвати стабільний ріст та пристосовуватися до нових реалій, зберігаючи високу якість своїх послуг. Зараз ТРЦ Respublika Park є найбільш привабливим місцем для шопінгу та розваг, завдяки наполегливій праці та увазі до потреб відвідувачів.

Довідково: У Києві у листопаді 2021 року відкрився супер-регіональний ТРЦ під назвою Respublika Park, що займає загальну площу 300 000 кв. м. Власником цього ТРЦ є компанія Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, заснована у Відні в 2013 році. Основна сфера діяльності компанії - це інвестиції в нерухомість. Останніми роками акціонер Respublika Park компанія Trafin активно інвестує у торгові, готельні та житлові комплекси в багатьох країнах, і зокрема є значущим учасником інвестиційного сектору української економіки.