СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі

СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі24-07-2023, 19:37
Служба безпеки встановила особи ще 11 російських військових, які вчиняли воєнні злочини на період тимчасової окупації частини Київщини.
Ними виявились військовослужбовці 1-го взводу 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії зс рф (м. Кяхта, республіка Бурятія).
Під час захоплення селища Мотижин Бучанського району вони проводили «каральні заходи» на території населеного пункту.
В одному з таких «рейдів» фігуранти рухались в колоні бронетехніки рф та відкрили вогонь по двох легкових авто з мирними жителями.
Внаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців – обидва водії та пасажири.
За даними слідства, злочинними діями рашистів командував командир відділення лейтенант Олександр Рибас.
А безпосередньо виконували його вказівку:
- лейтенант Сергій Тихоньких;
- сержант Валех Ємінов;
- сержант Антон Буренок;
- молодший сержант Дмитро Галсанов;
- молодший сержант Владислав Матвєєв;
- єфрейтор Роман Ігумнов;
- єфрейтор Захар Петров;
- рядовий Геннадій Плотніков;
- рядовий Микола Бушуєв;
- військовослужбовець Трохим Іванов.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.