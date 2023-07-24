» » СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі

СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі

24-07-2023, 19:37 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безпеки встановила особи ще 11 російських військових, які вчиняли воєнні злочини на період тимчасової окупації частини Київщини.

Ними виявились військовослужбовці 1-го взводу 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії зс рф (м. Кяхта, республіка Бурятія).

Під час захоплення селища Мотижин Бучанського району вони проводили «каральні заходи» на території населеного пункту.

В одному з таких «рейдів» фігуранти рухались в колоні бронетехніки рф та відкрили вогонь по двох легкових авто з мирними жителями.

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців – обидва водії та пасажири.

За даними слідства, злочинними діями рашистів командував командир відділення лейтенант Олександр Рибас.

А безпосередньо виконували його вказівку:

  • лейтенант Сергій Тихоньких;
  • сержант Валех Ємінов;
  • сержант Антон Буренок;
  • молодший сержант Дмитро Галсанов;
  • молодший сержант Владислав Матвєєв;
  • єфрейтор Роман Ігумнов;
  • єфрейтор Захар Петров;
  • рядовий Геннадій Плотніков;
  • рядовий Микола Бушуєв;
  • військовослужбовець Трохим Іванов.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новини Луганська:

25-07-2023, 21:11

До Дня Незалежності українські ветерани отримають разову грошову виплату від 450 до 3100 грн

25-07-2023, 14:58

СБУ викрила на державній зраді колишнього керівника Старобільської РДА

24-07-2023, 19:46

Росія планує залишити лише 7 шахт в окупованій Луганській області.

23-07-2023, 16:51

Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

17-07-2023, 19:10

В Харківській області оголошена примусова евакуація дітей з прикордонних територій

17-07-2023, 19:03

Російські загарбники зосередили 100 тисяч військових на Куп'янсько-Лиманському напрямку

17-07-2023, 17:46

Сьогодні вночі було підірвано один прольот Кримського мосту

17-07-2023, 16:59

В окупованих районах Херсонській та Запорізькій областей за 6 місяців зафіксовано 265 вбивств

16-07-2023, 21:02

В Луганську знищено склад ракет та багато окупантів - відео

4-07-2023, 16:16

Колишнього гендиректора луганської «Зорі» Рафаілова підозрюють у несплаті 5 млн гривень податків

30-06-2023, 19:26

Яким може бути теракт на ЗАЕС і що треба знати населенню

30-06-2023, 19:23

Всупереч російській окупації: Луганські випускники отримали 112 золотих та 47 срібних медалей

Новини України:

24-07-2023, 19:37

СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі

24-07-2023, 19:29

В Київській області планують змінити герб та прапор

23-07-2023, 16:51

Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

12-06-2023, 07:40

В районі Одеських пляжів солоность води в 3 рази нижче норми

10-06-2023, 06:57

Російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області дронами «Shahed-136/131» - ВІДЕО

10-06-2023, 06:50

Додатковий поїзд №248/247 Одеса — Київ  призначено в червні

30-05-2023, 04:08

Обстріл міста Шахедами: У Києві горить багатоповерхівка в Голосіївському районі та автівки у Печерському

30-05-2023, 04:01

Одеситка, яка збирала гроші для російських окупантів, відсидить 11 років за ґратами

27-05-2023, 19:58

Вища рада правосуддя дозволила заарештувати суддю Тандира

26-05-2023, 06:42

26 травня росіяни атакували Київ безпілотниками та ракетами

8-05-2023, 06:15

По Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації - фото пожеж

5-05-2023, 07:49

Суд заарештував мера Одеси Геннадія Труханова