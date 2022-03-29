В Луганській області ВСУ знищили відомого російського генерала

В Луганській області українські військові знищили ще одного російського генерала.

Як підтвердили російські офіційні джерела, 5 червня українці знищили командувача 1-го армійського корпусу ЗС РФ генерал-майора Романа Кутузова.

Про смерть Кутузова повідомив кореспондент російської пропагандистської ВДТРК Олександр Сладков. За його даними, генерал помер, «повівши в атаку» своїх підлеглих.

Яким підрозділом керував Кутузов, наразі не повідомляється. У 2019 році він згадувався на сайті Міноборони РФ як тимчасовий виконувач обов’язків командувача 29-ї загальновійськової армії, а 2017-го — 5-ї.

10 травня директор оборонного розвідувального управління США генерал-лейтенант Скотт Беррієр повідомляв, що в Україні з початку широкомасштабної війни вже загинуло мінімум 8 російських генералів.

Таким чином Роман Кутузов може бути 9 знищеним в Україні генералом армії російських загарбників.