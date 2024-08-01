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Вимушені переселенці та учасники бойових дій можуть безкоштовно перевезти речі в межах України

1-08-2024, 19:13 citynews.net.ua | Напечатать

Компанія «Грузар» реалізовує соціальний проєкт, спрямований на допомогу постраждалим від російської агресії.

Так, пропонується безкоштовне перевезення вантажу в межах України, який не більше 10 метрів кубічних і не важче 1000 кілограмів.

Скористатися вказаною пропозицією можуть українці, які мають офіційний статус внутрішньо переміщеної особи або учасника бойових дій.

Для цього зазначеним категоріям громадян необхідно заповнити онлайн-анкету на сайті компанії та очікувати зворотного зв’язку.

У 2024–2025 роках планується надати допомогу близько 3000 сімей. У разі великої кількості заявок у першу чергу допомога надаватиметься найбільш нужденним сім’ям.

Звернутися по допомогу в заповненні анкети, а також з іншими питаннями можна за номером підтримки: (093) 990-18-91 (з понеділка до п’ятниці з 10:00 до 18:00).


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