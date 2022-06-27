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В Україні завершено Перший етап прийому заявок на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій 

Вчера, 15:01 citynews.net.ua | Напечатать

Наразі громадянами України подано понад 10 мільйонів заявок, у зв’язку з чим тимчасово припиняється збір заявок на платформі єДопомога задля детального їх опрацювання та передачі за запитом до міжнародних організацій для подальшої виплати.

На жаль, ресурси міжнародних організацій обмежені, саме тому Мінсоцполітики докладає максимальних зусиль задля збільшення кількості міжнародних організацій, що можуть надати грошову допомогу українцям, які постраждали від війни.

Після підтвердження готовності фінансової підтримки зі сторони міжнародних організацій, прийом заявок буде відновлено.

Для заявників, що допустили помилку у раніше поданих заявках, залишається можливість переподати заяву через платформу єДопомога. Для цього потрібно натиснути “Перевірити статус заявки”, заповнити персональні дані та перевірити статус - за потреби натиснути “Відізвати та подати нову заявку”.

Нагадуємо, рішення щодо надання допомоги відповідній категорії населення та сум виплат приймають міжнародні організації. Пріоритетними є найнезахищені верстви населення, що мають соціальні статуси такі як: особа з інвалідністю, пенсіонер, одинока мати або батько, багатодітна сім’я, отримувач допомоги малозабезпеченим сім’ям зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб.

Зі свого боку Мінсоцполітики проводить верифікацію даних заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати перевірену інформацію про особу.


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