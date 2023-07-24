» » В Київській області планують змінити герб та прапор

В Київській області планують змінити герб та прапор

24-07-2023, 19:29 citynews.net.ua | Напечатать

24 липня в Київській ОДА презентували депутатам Київської облради, керівникам громад та мерам міст перші напрацювання геральдистів нового герба та прапора області. Далі планується широке обговорення нової символіки в громадах.

З 1999 року на гербі Київщини зображений Юрій Змієборець, який копіює і нагадує Георгія Побідоносця на гербі московської області та москви. Але нічого спільного з терористами ми не маємо. Тому цілком логічно, що з початку повномасштабного вторгнення росії до України постало питання про зміну символіки. Вона повинна відповідати нашій історії, культурним цінностям, враховувати соціально-економічні особливості й традиції регіону.

За ініціативою Київської ОВА провели геральдичну експертизу офіційної символіки області. Сформували робочу групу з представників обладміністрації, облради, науковців, істориків, геральдистів. Роботу групи координував заслужений художник та геральдист Олексій Руденко. Усі напрацювання нового герба та прапора пройшли експертизу Інституту історії НАНУ. Останній, до речі, підтримав нашу ініціативу позбутися будь-яких натяків на зв'язок сучасної геральдики з імперським минулим.

 

Фахівці запропонували, щоб в основі герба Київщини був зображений ангел. Адже саме ангел, який молиться за Київщину, її мешканців і стоїть на захисті, зафіксований в історичних документах на гербі Київської землі щонайменше з 1416 року. Герб з ангелом зображували і на великих державних печатках Великого князівства Литовського. Варіантів прапора чотири – герб із зображенням ангела на різних кольорових фонах, серед яких: синій, білий та пурпуровий.

На реалізацію проєкту не витрачено жодної копійки з обласного бюджету. Нова символіка детально обговорюватиметься в громадах, запустимо широке опитування. Узгоджений варіант затверджуватиметься на сесії облради.

Переконаний, що це має бути виважене компромісне рішення, яке передовсім сприймуть мешканці Київщини. Упевнений, що вже незабаром Київщина матиме свою, ні на кого не подібну символіку – новий герб та прапор, із якими святкуватимемо перемогу!


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новини Луганська:

25-07-2023, 21:11

До Дня Незалежності українські ветерани отримають разову грошову виплату від 450 до 3100 грн

25-07-2023, 14:58

СБУ викрила на державній зраді колишнього керівника Старобільської РДА

24-07-2023, 19:46

Росія планує залишити лише 7 шахт в окупованій Луганській області.

23-07-2023, 16:51

Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

17-07-2023, 19:10

В Харківській області оголошена примусова евакуація дітей з прикордонних територій

17-07-2023, 19:03

Російські загарбники зосередили 100 тисяч військових на Куп'янсько-Лиманському напрямку

17-07-2023, 17:46

Сьогодні вночі було підірвано один прольот Кримського мосту

17-07-2023, 16:59

В окупованих районах Херсонській та Запорізькій областей за 6 місяців зафіксовано 265 вбивств

16-07-2023, 21:02

В Луганську знищено склад ракет та багато окупантів - відео

4-07-2023, 16:16

Колишнього гендиректора луганської «Зорі» Рафаілова підозрюють у несплаті 5 млн гривень податків

30-06-2023, 19:26

Яким може бути теракт на ЗАЕС і що треба знати населенню

30-06-2023, 19:23

Всупереч російській окупації: Луганські випускники отримали 112 золотих та 47 срібних медалей

Новини України:

24-07-2023, 19:37

СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі

24-07-2023, 19:29

В Київській області планують змінити герб та прапор

23-07-2023, 16:51

Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

12-06-2023, 07:40

В районі Одеських пляжів солоность води в 3 рази нижче норми

10-06-2023, 06:57

Російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області дронами «Shahed-136/131» - ВІДЕО

10-06-2023, 06:50

Додатковий поїзд №248/247 Одеса — Київ  призначено в червні

30-05-2023, 04:08

Обстріл міста Шахедами: У Києві горить багатоповерхівка в Голосіївському районі та автівки у Печерському

30-05-2023, 04:01

Одеситка, яка збирала гроші для російських окупантів, відсидить 11 років за ґратами

27-05-2023, 19:58

Вища рада правосуддя дозволила заарештувати суддю Тандира

26-05-2023, 06:42

26 травня росіяни атакували Київ безпілотниками та ракетами

8-05-2023, 06:15

По Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації - фото пожеж

5-05-2023, 07:49

Суд заарештував мера Одеси Геннадія Труханова