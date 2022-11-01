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Олексій Середа із Сєвєродонецька завоював титул чемпіона України у стрибках з вишки

Вчера, 12:08 citynews.net.ua | Напечатать

Олексій Середа із Сєвєродонецька завоював титул чемпіона України у стрибках з вишки.
В Києві триває чемпіонат України зі стрибків у воду. Четверту медаль у доробок Луганської області здобув Олексій Середа.

 
До нього ще три спортсмени Луганщини завоювали нагороди всеукраїнської першості - у командних змаганнях Данило Аванесов став чемпіоном, а Соф'я Есман та Владислав Клімко - срібними призерами.
Зараз на рахунку представників Луганської області чотири нагороди: два золота і два срібла.


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