Олексій Середа із Сєвєродонецька завоював титул чемпіона України у стрибках з вишки.

В Києві триває чемпіонат України зі стрибків у воду. Четверту медаль у доробок Луганської області здобув Олексій Середа.



До нього ще три спортсмени Луганщини завоювали нагороди всеукраїнської першості - у командних змаганнях Данило Аванесов став чемпіоном, а Соф'я Есман та Владислав Клімко - срібними призерами.

Зараз на рахунку представників Луганської області чотири нагороди: два золота і два срібла.