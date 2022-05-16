Луганські стрибуни у воду вибороли два комплекти бронзових нагород на Чемпіонаті Європ

Дві бронзові нагороди вибороли спортсмени з Луганської області на Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.

Юні спортсмени з Луганської області продовжують радувати нагородами європейської першості, яка зараз триває у Бухаресті.

У синхронних стрибках з вишки наш спортсмен Данило Аванесов та його напарник Марко Барсуков здобули бронзу.

Нагадуємо, що дві наші спортсменки Соф'я Есман і Софія Іванова також вибороли бронзу у тій же дисципліні.

Луганщина надзвичайно пишається нашими спортсменами та їх тренерами!