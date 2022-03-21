Національна збірна команда України завоювала понад 50 золотих нагород на Дефлімпійських іграх-2021

Національна дефлімпійська збірна команда України на 12 травня завоювала 50 золотих нагород на Дефлімпійських іграх-2021, що проходять з 1 по 15 травня 2022 року у місті Кашіас-ду-Сул, Бразилія.

Дефлімпійські ігри - зе санкціоновані Міжнародним олімпійським комітетом спортивні змагання найвищого рівня для людей, що не чують.

Як повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України , загалом на сьогодні у збірної України вже 116 медалей, серед яких – 51 золота, 31 срібна та 34 бронзові нагороди. Ну і звісно - беззаперечне перше місце на Дефлімпіаді-2021.

Луганські спортсмени Карина Янчук, Олександр Дмитриєнко і Дмитро Бєлоусов вдало представляють на Літніх ХХІV Дефлімпійських іграх у складі збірної України нашу область.

Каратистка Карина Янчук із Сєвєродонецька виборола золоту медаль з куміте, вагова категорія 68 кг.

Збірна з футболу, у складі якої грає наш Дмитро Бєлоусов, вийшла у фінал, перемігши з рахунком 2:0 команду Туреччини. Фінальна гра Україна-Франція відбудеться у прикінцевий день Дефлімпіади-2021 – 15 травня, о 14:00 за часом Бразилії.

За 12 травня дефлімпійці України вибороли 6 високих нагород: 3 золоті, 1 срібну та 2 бронзові медалі.

В орієнтуванні знову шквал нагород на довгій дистанції – 2 золоті, 1 срібна та 1 бронзова медалі.

Золотою та бронзовою медалями завершила сьогодні змагання стрільба кульова. Загалом у доробку збірної – 12 високих нагород.

Сьогодні золото виборола Ликова Віолета (Дніпропетровська обл.) у малокаліберній гвинтівці з 3 позицій, у Фоміна Сергія (Кіровоградська обл.) – бронзова медаль у швидкісній стрільбі з малокаліберного пістолету, 25 м.

Також у командних видах спорту чотири збірні з пляжного волейболу (чоловіки та жінки) вийшли у фінал та, як би це парадоксально не звучало, і чоловіки, і жінки змагатимуться між собою, отож апріорі у нас уже 2 золоті та 2 срібні медалі завтра, лише не відомо, хто із команд України-1 та України-2 стане чемпіоном, а хто - призером.

Ще завтра нас чекають фінали у баскетболі (чоловіки гратимуть з командою США), волейболі (чоловіки гратимуть з командою Туреччини, а жінки – з Японією) та 7 фіналів у легкій атлетиці (метання диску, потрійний стрибок, 400 м з бар’єрами, біг 200 м, естафети 4х100 м.)

Побажаємо успіхів нашим спортсменам!

Всього від України в змаганнях беруть участь 170 спортсменів з порушеннями слуху та 70 тренерів, лікарів, масажистів та представників штабу.