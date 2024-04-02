В Старобільську Луганській області  підірвали автомобіль колаборанта Валерія Чайки.

В окупованому Старобільську, що в Луганській області, підірвали автомобіль колаборанта Валерія Чайки. Він помер на місці.

Зазначається, що Чайка був «заступником голови Центру з обслуговування освітніх організацій ЛНР».

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Чайка був депутатом Старобільської райради. Після 24 лютого 2022 року він добровільно перейшов на бік окупантів.

"Відправили у небуття ще одного колаборанта. Окупаційні "ЗМІ" підтвердили загибель Валерія Чайки у Старобільську, внаслідок підриву автомобіля", – написав Лисогор у телеграмі.

Як зазначив очільник Луганщини, загиблий колаборант не приховував симпатії до Росії, а його син побудував "успішну кар’єру у окуповному Луганську.

"Чайка типовий "ждун", який ще від радянських часів не приховував своїх симпатій до "руського міру". Його син будував успішну кар'єру в Луганську після окупації обласного центру, а у 2022 році з приходом росіян до Старобільська і сам Валерій одразу перейшов на бік ворога", – повідомив Лисогор.