Новости Луганска » Новости Луганска » В Старобільську Луганській області  підірвали автомобіль колаборанта Валерія Чайки.

В Старобільську Луганській області  підірвали автомобіль колаборанта Валерія Чайки.

2-04-2024, 06:25 citynews.net.ua | Напечатать

В окупованому Старобільську, що в Луганській області,  підірвали автомобіль колаборанта Валерія Чайки. Він помер на місці.

Зазначається, що Чайка був «заступником голови Центру з обслуговування освітніх організацій ЛНР».

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Чайка був депутатом Старобільської райради. Після 24 лютого 2022 року він добровільно перейшов на бік окупантів.

"Відправили у небуття ще одного колаборанта.  Окупаційні "ЗМІ" підтвердили загибель Валерія Чайки у Старобільську, внаслідок підриву автомобіля", – написав Лисогор у телеграмі.

Як зазначив очільник Луганщини, загиблий колаборант не приховував симпатії до Росії, а його син побудував "успішну кар’єру у окуповному Луганську.

"Чайка типовий "ждун", який ще від радянських часів не приховував своїх симпатій до "руського міру". Його син будував успішну кар'єру в Луганську після окупації обласного центру, а у 2022 році з приходом росіян до Старобільська і сам Валерій одразу перейшов на бік ворога", – повідомив Лисогор.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новини Луганська:

12-04-2024, 06:48

Що робити переселенцям з Луганської та Донецької областей яких з 1 квітня залишили без пенсії?,

7-04-2024, 21:13

В Луганській області начальниця залізничної станції  допомагала росіянам вивозити українське зерно та транспортувати військову техніку окупантів

2-04-2024, 06:25

В Старобільську Луганській області  підірвали автомобіль колаборанта Валерія Чайки.

20-03-2024, 20:43

Міжнародний Реєстр збитків завданих агресією Росії проти України готується розпочати роботу 2 квітня

19-03-2024, 19:48

Українська збірна виборола 76 медалей на змаганнях для ветеранів та військових у США

19-03-2024, 04:01

Комісія ООН знайшла докази що Росія здійснює воєнні злочини та порушує права людини в Україні

11-03-2024, 04:14

Стрічка «20 днів у Маріуполі» про знищення Росією мирних мешканців здобула Оскара

25-02-2024, 19:44

Зеленський: За 2 роки повномасштабної війни з Росією загинули 31 тисяча українських військових

17-02-2024, 07:49

Росія захопила місто Авдіївка в Донецькій області

7-02-2024, 08:17

Росія завдала ракетного удару по українськім містам - вибухи в Дрогобичі, Миколаєві, Харкові, Києві та на Черкащині

31-01-2024, 21:19

Із російського полону повернулися п’ятеро військовослужбовців Луганського прикордонного загону

23-01-2024, 06:07

Зеленський підписав Указ про історично населені українцями території Росії - Кубань, Бєлгород, Курськ

Новини України:

25-12-2023, 08:30

В Одеській області голубці віднесли до нематеріальної культурної спадщини

25-10-2023, 19:55

В Україні запроваджено примусову евакуацію дітей у 8 населених пунктах Донецької області, а також з 23 населених пунктів Херсонської області

25-10-2023, 19:51

У Вінниці спалах вірусного гепатиту А - зареєстровано 81 випадок

25-10-2023, 19:41

В Україні хірурги вперше пересадили комплексно серце та легені

14-08-2023, 14:36

Російська ракета знищила гіпермаркет FOZZY в Одесі

10-08-2023, 19:41

ТРЦ Respublika Park: як торговий центр продовжує працювати під час війни

27-07-2023, 19:41

Росія сьогодні атакувала 2 ракетами Калібр портову інфраструктуру Одеси

24-07-2023, 19:37

СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі

24-07-2023, 19:29

В Київській області планують змінити герб та прапор

23-07-2023, 16:51

Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

12-06-2023, 07:40

В районі Одеських пляжів солоность води в 3 рази нижче норми

10-06-2023, 06:57

Російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області дронами «Shahed-136/131» - ВІДЕО

Різне:



Реклама:


Подиивтися :

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архів Новин:

«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Вгору

 