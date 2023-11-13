В окупованому Луганську йдуть «торги» за посаду керівника міста

З сайту окупаційної адміністрації Луганська, була видалена біографія Маноліса Пілавова, а ватажок «ЛНР» Пасічник, призначив в.о. мєра Луганська Яну Пащенко (можливо далеку родичку окупаційного «міністра» охорони здоров'я.

На думку директора Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павла Лисянського, це свідчить про боротьбу за призначення в окупованих містах Луганської області між місцевими кланами та російськими призначенцями.

Маноліс Пілавов працював в органах місцевого самоврядування Луганська ще з 1998 року. Починаючи з 2014 року, перейшов на бік окупантів з усією родиною. Має дуже міцні зв'язки із грецькими діаспорами. Після зміни голови окупаційної адміністрації «ЛНР» Плотницького на Пасічника у 2016, у Пілавова почався конфлікт із Пасічником.

Але сім'я чи клан Пілавових дуже сильно інтегровані в різні структури окупаційної влади (брат – депутат окупаційної ради від «Єдиної Росії», син працівник окупаційного відділення генпрокуратури тощо). Ось їх не повний список: Маноліс Васильович, Михайло Манолісович, Олександр Манолісович, Павло Арістійович, Юрій Арістидович, Аристотель Юрійович, Яніс Юрійович, Шалико Георгійович, Георгій Шаликович. Тому завдяки зв'язкам та впливу Маноліс Пілавов зберіг свою посаду.

У 2021 році крісло Пілавова знову захиталося, але тоді Маноліса підтримав інший окупант - Ігор Корнет (окупаційний міністр МВС «ЛНР»), але на даний момент після замаху в 2023 Ігор Корнет списаний, на його місці працює Олександр Камф (громадянин РФ, раніше очолював МВС в оренбурзькій області). Ще один друг Маноліса генеральний прокурор «ЛНР», колаборант Сергій Горенко був убитий у 2022 році, на посади силовиків зайшли виключно громадяни Росії. Тож силового прикриття у Пілавова не стало.

У 2023 році, конфлікт між Пасічником та Пілавовим знову загострився, вони навіть сперечалися у прямому ефірі. Наприкінці серпня 2023 року своїм указом диктатор Путін нагородив Пілавова орденом «за заслуги» другого ступеня. Але паралельно із цим силові органи окупанта проводили перевірки господарської діяльності Пілавова на посаді голови адміністрації.

Пілавов представляє не лише свій клан, а й групу колишніх регіоналів із луганської області, які осіли у Москві. Також Пілавов очолює відділення партії «Єдина Росія» у Луганську та є членом політичної ради «Єдиної Росії» в окупованій Луганській області.

Ааналітики переконують в тому, що на даний момент ІДУТЬ ТОРГИ за призначення головами великих міст окупованої території та Пілавів протягом наступних двох тижнів може бути знову призначений, а його усунення буде роз'яснено, як бюрократичний етап звільнення з окупаційної адміністрації «ЛНР (зараз йде процес ліквідації) та призначення головою окупаційної адміністрації Росії в Луганську.

Або ж на місце Пілавова надішлють громадянина Росії.

Варто зазначити, що Пілавові одна з найпотужніших еліт колабарантів ще з 2014 року, яка росіянам не потрібна.