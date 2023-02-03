В Луганській області СБУ виявила чотирьох колаборанток у Старобільському районі

СБУ задокументувала діяльність ще кількох чиновників апарату окупаційної влади у тимчасово захопленому ворогом Старобільському районі Луганської області.

Троє із них є колишніми українськими державними службовцями, які до війни працювали в органах державної влади та місцевого самоврядування на Стробільщині, але перейшли на бік ворога і отримали посади у так зв. «адміністрації Старобільського району лнр».

Серед них – екскерівниця апарату РДА, яка з початком окупації зайняла посаду «начальника відділу документообігу» окупаційної адміністрації.

Так зв. «управління бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення» у незаконному органі влади очолила колишня заступниця Старобільського міського голови з фінансових питань.

А колишня керівниця архівного відділу РДА, заради збереження посади, пішла на службу до окупантів. Її призначено «завідуючою архівного сектору адміністрації Старобільського району лнр».

Ці особи працюють в незаконно створеній російськими загарбниками владній структурі, забезпечують функціонування чиновницького апарату окупаційної адміністрації.

Їм повідомлено про підозру в колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Крім того, СБУ задокументувала діяльність і повідомила про підозру одній із організаторок російського референдуму на Старобільщині.

Встановлено, що мешканка Марківки добровільно погодилася на призначення її «членом виборчої комісії» і взяла безпосередню участь у проведенні антиукраїнського заходу у рідному населеному пункті.

Їй доведеться відповісти перед законом за колабораційну діяльність і за умисні дії з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.110, ч. 5 ст. 111-1 КК України).