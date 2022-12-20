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ДБР повідомило про підозру двом правоохоронницям з Луганщини, які пішли працювати на окупантів

Вчера, 10:51 citynews.net.ua | Напечатать

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру двом колишнім співробітницям правоохоронних органів, які почали працювати на збройні формування рф у селищі Марківка Старобільського району Луганської області.

Обидві фігурантки не виконали наказ керівництва про передислокацію та залишились на захопленій росіянами території Старобільського району.

Жінки допомагали ворогу у створенні окупаційних органів влади у селищі Марківка: одна з них обійняла посаду у земельному відділі так званої «Марківської районної адміністрації лнр», а інша – в архівному відділі.

Крім того ДБР проводить досудове розслідування за фактом державної зради відносно чоловіків фігуранток, які також працювали в правоохоронному органі та зрадили присязі. Одному з них вже повідомлено про підозру.

Двом жінкам заочно повідомлено про підозру у дезертирстві та колабораціонізмі (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Луганська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Державне бюро розслідувань системно працює над тим, аби кожен зрадник, де б він не переховувався, не уникнув відповідальності.


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