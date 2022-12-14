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ДБР повідомило про підозру одному з керівників окупаційної поліції Біловодська, який зрадив заради посади

Вчера, 14:42 citynews.net.ua | Напечатать

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому правоохоронцю з селища Біловодськ Луганської області, який активно співпрацює зі збройними формуваннями рф.

На початку російського вторгнення правоохоронець не виконав наказ керівництва про евакуацію і залишився на захопленій окупантами території Старобільського району Луганщини.

Фігурант з рядової посади одразу обійняв в окупантів посаду «начальника розшуку» у так званому «біловодському районному відділі внутрішніх справ мвс лнр».

Експравоохоронцю заочно повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснює Луганська обласна прокуратура.

Це вже восьмий правоохоронець з Біловодська, якому ДБР повідомило про підозру у державній зраді, відносно 7 осіб обвинувальні акти направлені до суду.


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