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Очолив окупаційну «прокуратуру» в Кремінній: СБУ повідомила про підозру колаборанту

Вчера, 15:09 citynews.net.ua | Напечатать

Слідчі СБ України повідомили про підозру ще одному колаборанту, який зробив свій життєвий вибір на користь країни-терориста і пішов служити у створену російськими окупантами так зв. «прокуратуру лнр».

Задокументовано, що 35-річний мешканець тимчасово окупованого Первомайська надав добровільну згоду на пропозицію російських загарбників обійняти керівну посаду у незаконно створеному «правоохоронному органі» на окупованій територій Луганщини. Його призначили «прокурором Кремінського району лнр».

Правопорушник вже має досвід роботи на окупантів в ОРЛО. Раніше він очолював слідчий підрозділ «генпрокуратури лнр» в тимчасово окупованому Алчевську.

Наразі він виконує завдання злочинного режиму із придушення проявів незгоди з окупацією та переслідування українських патріотів на Луганщині.

Слідчі Служби безпеки України повідомили правопорушнику про підозру у колаборантській діяльності.

За «службу» злочинному режиму йому доведеться відповідати за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

За добровільне зайняття посад у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, від 10 до 15 років позбавлення права обіймати певні посади та конфіскація майна.


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