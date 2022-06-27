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В Україні до 10 років ув’язнення засуджено заступника командира підрозділу російських окупаційних військ

Вчера, 15:03 citynews.net.ua | Напечатать

За матеріалами слідства Служби безпеки України 10 років за ґратами проведе бойовик так зв. «2 АК» російських окупаційних військ, який воював проти України на території Луганської та Донецької областей.

Збройні Сили України захопили його у полон у запеклих боях на Донеччині.

Слідчі СБУ встановили, що він закінчив військовий навчальний заклад у тимчасово окупованому Донецьку. Потім під командуванням кадрових російських військових проходив «службу» у так зв. «2 АК лнр» на офіцерських посадах.

На боці окупаційної армії він воював від самого початку путінської Z-агресії проти України.

У березні цього року брав участь у штурмі Рубіжного на Луганщині, а через місяць звільнився через поранення. Однак у липні він знов потрапив під примусову мобілізацію, яку окупанти розгорнули в ОРДЛО.

У липні цього року у бою на Бахмутському напрямку він зазнав поранення. Замість того, щоб надати офіцеру допомогу, його підлеглі втекли, прихвативши його зброю та спорядження. Йому залишили лише гранату зі словами «Можеш себе підірвати!»

Пораненого представника армії противника врятували бійці ЗСУ, які взяли його у полон.

Він пройшов лікування і надав слідчим СБУ свідчення щодо своїх командирів, озброєння, переміщення та дислокації російських військ тощо.

Першотравенський районний суд Дніпропетровської області визнав його винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України – у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та в участі у не передбачених законом збройних формуваннях.

Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Сторона захисту має право на оскарження судового вироку протягом 30 днів з дня його проголошення.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях з процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.


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