За матеріалами СБУ ще двоє бойовиків т.зв. «лнр», які воювали в Україні, отримали тюремні строки. Суд визнав винними ще двох бойовиків терористичної організації «лнр», які воювали проти України у складі російських окупаційних військ.

За посягання на територіальну цілісність і недоторканість нашої держави та участь у незаконних збройних формуваннях фігуранти отримали тюремні строки – 10 і 8 років позбавлення волі. Їх взяли у полон українські захисники під час боїв на Луганщині у травні 2022 року.

Один із засуджених розпочав «військову кар’єру» у сформованих росією незаконних збройних формуваннях ще у 2015 році.

Інший пішов воювати, аби не сісти в тюрму за крадіжку.

Слідчі СБУ зібрали доказову базу щодо цих бойовиків, яка дозволила засудити їх до ув'язнення.