В Луганській області загинув водій та поранені журналісти Reuters

В Луганській області загинув водій та поранені журналісти Reuters3-06-2022, 20:34
Двоє журналістів міжнародної агенції Reuters отримали поранення внаслідок обстрілів під Сєвєродонецьком, а їхній водій загинув.
Як повідомила агенція, під час поїздки до Луганської області, двоє журналістів Reuters отримали несерйозні поранення, потрапивши під обстріли на шляху до Сєвєродонецька.
Журналісти їхали в авто, яке надали російські бойовики з так званих "республік" й автівкою керувала людина, надіслана бойовиками. Водій загинув від отриманих травм.
У заяві Reuters російські бойовики з невизнаних утворень на Донбасі окреслені виразом "сепаратисти, яких підтримує Росія".