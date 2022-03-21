За 26 травня в Луганській та Донецькій областях російські воєнні злочинці вбили 13 цивільних людей

За минулу добу, 26 травня, обстрілів російських військ зазнали 55 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях.

Під ворожими обстрілами гинуть мирні люди: за добу російські воєнні злочинці вбили 13 цивільних людей, ще щонайменше 15 осіб поранено. У Сєвєродонецьку четверо загиблих.

Ворог зруйнував і пошкодив 169 цивільних об’єктів, серед яких: 137 житлових будинків, 12 приватних підприємств, механічний цех рудника «Артемсіль», пожежна частина зі спеціальною технікою, гаражі, автомобілі, а також школа, база відпочинку «Зєльоная роща» («Зелений гай»), готельний комплекс «Лисичанськ» та «Будинок техніки», в якому розташований центр гуманітарної допомоги Лисичанська.

Підрозділи ДСНС, що входять до складу угруповання Об’єднаних сил, за добу ліквідували 6 пожеж, що виникли на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів: у Соледарі, Святогірську та Хрестищі. У Луганській області, через інтенсивні обстріли ворога, гасіння пожеж неможливе.

«Жителі Сєвєродонецька вже забули, коли в місті хоча б на півгодини встановлювалася тиша. Росіяни гатять по житлових кварталах безперервно. 26 травня від снарядів ворога загинули чотири сєвєродончанина. Усі – в старих районах міста. Двоє з них – одночасно, біля однієї багатоповерхівки. Додалися й пошкодження житлового фонду – 11 багатоквартирних та один приватний будинок. І це виключно в Сєвєродонецьку. Підрахували кількість руйнацій після потужної артилерійської атаки на Лисичанськ протягом 25 травня – 19 об’єктів. 26 травня росіяни відкрили вогонь по відділенню поліції. На щастя, ніхто не постраждав», – зазначив Сергій Гайдай.

Ще одного чоловіка було вбито російським снарядом учора в Комишувасі. Також стало відомо про загибель двох жінок у Гірському протягом останнього тижня.

Взагалі, у Попаснянській та Гірській громадах зруйнованого житла – не перерахувати. Що відомо за 26 травня: 11 будинків у Золотому, дев’ять – у Гірському, вісім – у Тошківці, чотири – у Нирковому, три – у Миколаївці.