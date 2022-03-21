В Луганській, Донецькій та Херсонській областях не будуть проводити Мультитест (ЗНО) для випускників

Міністерство освіти і науки затвердило перелік населених пунктів України, у яких буде сформовано попередню мережу тимчасових екзаменаційних центрів для проведення національного мультипредметного тесту. Відповідний наказ МОН від 16 травня 2022 року №445 підписав Міністр Сергій Шкарлет.

Перелік населених пунктів, у яких безпекова ситуація дозволяє провести НМТ, визначено обласними військовими адміністраціями на запит МОН.

Попередньо заплановано, що тестування проходитиме у 20 областях України та м. Києві. Наразі неможливо провести НМТ у Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській областях та АР Крим. Учасники, які не зможуть дістатися до місць проведення основної сесії НМТ, зможуть подати заявки для участі в додатковій або спеціальній сесіях тестування.

З міркувань безпеки назви населених пунктів, де відбудуться тестування, не оприлюднюються. Однак учасники на своїх інформаційних сторінках з 20 травня до 7 червня включно матимуть змогу підтвердити бажання взяти участь у НМТ і вибрати з наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт.