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В Одеській області голубці віднесли до нематеріальної культурної спадщини

Вчера, 08:30 citynews.net.ua | Напечатать

До Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України від Одещини вписано елемент «Приготування української традиційної страви «Голубці». Культура приготування і споживання голубців».

Про це повідомив Одеський обласний центр української культури

На думку фахівців центру, вже сотні років традиційно голубці - це друга страва, яка подається в будні дні, до посту та є обов’язкового складовою святкового столу, ритуальних обідів, проводів тощо.

Майже у кожної господині є свій рецепт приготування, який переходив у спадок з покон віків від старшого покоління до молодшого. «Голубці – це одна із основних страв місцевої кухні Одещини.

Знання, вміння та практики приготування та споживання голубців широко поширені як серед українців, так і серед національних спільнот болгар, молдован, гагаузів та інших народів нашого краю, – зазначили в Одеському обласному центру української культури. – Цікаво, що голубці для Одещини – це не лише «конверик» з капусти. Це різноманіття інгредієнтів та способів подачі й приготування, яке вражає! В результаті дослідження ми дізнались, що на півночі Одещини – на Кодимщині, під час приготування голубців на весілля, господині групувались й сідали по колу, за спільною працею співали народні та обрядові пісні й «крутили» голубці до 10 горщиків по 8-10 літрів (на велику кількість гостей).

Варто відзначити, що подавання голубців на Кодимщині на святах тісно переплетене з музичною традицією клезмерської музики. Так, коли на весіллі «старости» подавали гарячі голубці, клезмери грали особливий фрейлик. А в с. Глибочок свої традиції приготування – господині до начинки додають три види м’яса, а тушкують голубці обов’язково в томатному соку домашнього приготування».


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