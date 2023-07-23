У Бучанській Громаді проходять консультування щодо протидії гендерно-зумовленому та домашньому насильству

Під час довготривалої війни люди перебувають під постійним стресом. Це обумовлено різними факторами: постійною загрозою для життя, нестабільністю, втратами близьких, вимушеним переселенням та іншими труднощами. Як будь-яка екстремальна ситуація, війна лише загострює існуючі проблеми, що значно підвищує ризик проявів насильства.

Проблема насильства є надзвичайно складною, і, на жаль, постраждати від нього може кожен. Особливо вразливими стають ті, хто вже перебуває у важких життєвих обставинах, або ті, хто має обмежені можливості. В умовах війни ці люди ще більше потребують захисту і підтримки.

Саме тому про насильство потрібно говорити, говорити багато та об’єднувати зусилля, щоби діяти на попередження насильства, захистити тих, хто знаходиться в зоні ризику, та допомогти тим, хто постраждав від нього.

Вчора для жінок Бучанської громади в селищі Бабинці пройшла важлива консультація щодо гендерно-зумовленого та домашнього насильства. Говорили про те як розпізнати насильство та як захистити себе, а також про те, які є ресурси у громаді та держави для захисту постраждалих. Консультування для жінок проводять представники громадської організації “Елеос-Україна”. Вони надають психо-соціальні послуги постраждалим жінкам у межах шелтеру та працюють на попередження та виявлення таких випадків у громаді. Щомісяця вони проводять по кілька таких групових зустрічей.

Крім цього, соціальні працівники проводять консультації з ВПО, надають інформацію про зміни в законодавстві, пояснюють жінкам які можливості створює держава для того, щоби вони змогли розвиватися та реалізувати себе на новому місті. Мова зокрема йдеться про доступні гранти для створення власного бізнесу для жінок ВПО, про можливості для навчання, соціальної підтримки та інше.

Домашнє та гендерно-зумовлене насильство - кричуще порушення прав людини, яке має перестати бути нормою. Групові консультації у громаді проходитимуть регулярно, на них жінки можуть отримати всю важливу інформацію про те, як захистити себе, як діяти у разі небезпеки та як отримати всю необхідну допомогу, якщо вона необхідна.

Тільки об'єднавши зусилля ми можемо подолати насильство та допомогти тим, хто страждає від нього за зачиненими дверима власних домівок.