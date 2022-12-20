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Якщо ви постраждали від домашнього насильства або стали його свідком – не мовчіть!

Вчера, 20:22 citynews.net.ua | Напечатать

Домашнє насильство під час війни – поширене явище, яке стає ще більш небезпечним, ніж у мирний час. Тож, якщо ви постраждали від домашнього насильства або стали свідком вчинення домашнього насильства – не мовчіть.

Психологічне, фізичне, економічне та сексуальне - це форми, в яких може проявлятись домашнє насильство.

Міністерство соціальної політики нагадує – в Україні за коротким телефонним номером 15-47 ЦІЛОДОБОВО та БЕЗКОШТОВНО діє «гаряча лінія» з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей. 

«Гаряча лінія» приймає звернення від усіх заявників та надає інформаційні, психологічні та юридичні консультації. 

Надаються роз’яснення, контактна інформація з питань безпеки та оборони, гуманітарної допомоги, соціальної допомоги тощо. 

Надається психологічна підтримка заявникам, які телефонують з питань, пов’язаних з воєнними діями.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону

+38 (044) 284-19-43 (оплата за тарифами відповідного оператора зв’язку)

 

Попри війну, всі відповідальні органи продовжують роботу, щоб попередити противоправні дії, а також захистити постраждалих.


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