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Як переселенцям з Луганської області отримати допомогу: Карта хабів та форми для реєстрації

Сегодня, 11:02 citynews.net.ua | Напечатать

Відтепер за гуманітарною допомогою переселенці з Луганської області можуть звернутися до найближчого гуманітарного штабу – додані нові форми для отримання та контакти.

Раніше деякі штаби надавали допомогу виключно жителям власних громад, як от наприклад, Сєвєродонецький хаб. Або існували обмеження у надсиланні продуктів харчування поштою.

Водночас низка центрів надання гуманітарної допомоги одразу почала працювати з усіма переселенцями Луганщини, які мешкають в певному регіоні. За таким принципом відтепер і здійснюватиметься надання гуманітарної допомоги жителям нашого регіону. Кожен може звернутися до найближчого штабу. А якщо не в змозі дістатися – отримуватиме поштою.

Тож, відтепер ВПО будь-якої громади можуть звертатися для отримання гуманітарної допомоги у найближчий до нього штаб.

Гугл-форма для отримання допомоги переселенцям з Луганської області «Укрпоштою»

Форма заповнюється, якщо ви зареєстровані як внутрішньо переміщена особа поза межами населених пунктів, в яких розташовані гуманітарні хаби, на кожну внутрішньо переміщену особу окремо (в тому числі і на дітей) один раз.

Якщо ви заповнювали форму реєстрації будь-якої громади раніше, цю форму заповнювати не потрібно.

Гугл-форма для отримання допомоги переселенцями з Луганської області безпосередньо в хабі

Форма заповнюються на кожну внутрішньо переміщену особу окремо (в тому числі і на дітей) один раз.

Якщо ви заповнювали форму реєстрації будь-якої громади раніше, цю форму заповнювати не потрібно.

Телефон «гарячої лінії» з гуманітарних питань для переселенців з Луганської області - 0 800 33 24 75 (безкоштовно в межах України).

Графік роботи: Понеділок-п'ятниця з 9:00 до 18:00.

Карта хабів для допомоги переселенцям з Луганської області в Україні:


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Сегодня, 11:02

Як переселенцям з Луганської області отримати допомогу: Карта хабів та форми для реєстрації

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