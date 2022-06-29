Як переселенцям з Луганської області отримати допомогу: Карта хабів та форми для реєстрації

Як переселенцям з Луганської області отримати допомогу: Карта хабів та форми для реєстраціїСегодня, 11:02
Відтепер за гуманітарною допомогою переселенці з Луганської області можуть звернутися до найближчого гуманітарного штабу – додані нові форми для отримання та контакти.
Раніше деякі штаби надавали допомогу виключно жителям власних громад, як от наприклад, Сєвєродонецький хаб. Або існували обмеження у надсиланні продуктів харчування поштою.
Водночас низка центрів надання гуманітарної допомоги одразу почала працювати з усіма переселенцями Луганщини, які мешкають в певному регіоні. За таким принципом відтепер і здійснюватиметься надання гуманітарної допомоги жителям нашого регіону. Кожен може звернутися до найближчого штабу. А якщо не в змозі дістатися – отримуватиме поштою.
Тож, відтепер ВПО будь-якої громади можуть звертатися для отримання гуманітарної допомоги у найближчий до нього штаб.
Гугл-форма для отримання допомоги переселенцям з Луганської області «Укрпоштою»
Форма заповнюється, якщо ви зареєстровані як внутрішньо переміщена особа поза межами населених пунктів, в яких розташовані гуманітарні хаби, на кожну внутрішньо переміщену особу окремо (в тому числі і на дітей) один раз.
Якщо ви заповнювали форму реєстрації будь-якої громади раніше, цю форму заповнювати не потрібно.
Гугл-форма для отримання допомоги переселенцями з Луганської області безпосередньо в хабі.
Форма заповнюються на кожну внутрішньо переміщену особу окремо (в тому числі і на дітей) один раз.
Якщо ви заповнювали форму реєстрації будь-якої громади раніше, цю форму заповнювати не потрібно.
Телефон «гарячої лінії» з гуманітарних питань для переселенців з Луганської області - 0 800 33 24 75 (безкоштовно в межах України).
Графік роботи: Понеділок-п'ятниця з 9:00 до 18:00.