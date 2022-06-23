З жовтня переселенці із окупованих РФ територій України зможуть отримувати соціальні послуги за місцем перебування

Із 1 жовтня Мінсоцполітики впроваджує в регіонах України Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС). Це дозволяє централізувати призначення, нарахування та виплати для ВПО, що значно прискорить отримання допомоги та розв'язання проблемних питань переселенців.

Мета впровадження ЄІССС: кожен переселенець буде отримувати послуги за місцем свого фактичного перебування.

Тобто, органи соцзахисту надаватимуть послуги незалежно від того, яка адреса вказана у людини в документах. Наприклад, коли людина переїхала з міста Харків, отримала довідку ВПО у Львові, а потім перемістилася у Тернопіль, то всі питання вона зможе вирішити у фактичному місці перебування.

Так, внутрішні переселенці у будь-якому регіональному управлінні соціального захисту зможуть:

швидко змінити у довідці ВПО неактуальне місце проживання;

виправити помилкові чи некоректні дані у заяві на отримання довідки ВПО;

з’ясувати й усунути причину затримки допомоги на проживання.

Єдина інформаційна система соціальної сфери завершує етап дослідно-промислової експлуатації (тестовий режим) у Житомирській, Рівненській та Вінницькій. Крім того, наразі триває підключення співробітників управління соцзахисту з інших областей для її впровадження по всій країні.