У Вінниці спалах вірусного гепатиту А - зареєстровано 81 випадок

У Вінниці зафіксовано спалах вірусного гепатиту А, зареєстровано 81 випадок, з них 66 дорослих та 15 дітей.

Як повідомляє Центр громадського здоров’я України , усі хворі госпіталізовані в медичні заклади, також ведеться спостереження за контактними особами у домашніх осередках захворювання.

Наразі фахівці Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) проводять обстеження всіх осередках захворювання, зокрема якості води, що споживається.

За інформацією Вінницького ЦКПХ, епідеміологічний зв'язок між окремими випадками захворювання наразі не встановлений, продовжується епідеміологічне розслідування із застосуванням лабораторних методів дослідження.

За фактом поширення захворюваності на вірусний гепатит А проінформовані всі зацікавлені служби та установи. У Вінниці продовжує роботу група швидкого реагування Центру громадського здоров’я для проведення додаткових заходів реагування спільно з Вінницьким ЦКПХ.

Нагадаємо, гепатит А — це вірусне захворювання, що вражає печінку. Воно викликається вірусом гепатиту А, може мати як легкий, так й тяжкий перебіг.

Вірус гепатиту А передається внаслідок вживання забруднених харчів або води, що можуть містити фекалії інфікованих людей; через недотримання особистої гігієни, а також у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї. Крім того, причиною інфікування можуть стати деякі види сексуальних стосунків.

Гепатит А зберігається протягом тижня при кімнатній температурі в сухому середовищі, у воді — від 3 до 10 місяців, у випорожненнях — до 30 діб. Проте ВГА гине через 5 хв кип’ятіння.

Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14–28 днів. Серед найпоширеніших симптомів: слабкість та втомлюваність; підвищення температури тіла; втрата апетиту; діарея; блювота; неприємні відчуття в животі; важкість у правому підребер’ї; потемніння сечі; жовтяниця.

Для профілактики інфікування ВГА існує безпечна та ефективна вакцина. Вона є рекомендованою, тобто не включеною в обов'язковий календар щеплень, вакцинація осіб проти вірусного гепатиту А проводиться за епідемічними показаннями.

Аби вберегти себе від захворювання Центр громадського здоров’я також рекомендує:

мити руки перед вживанням їжі та після кожного відвідування туалету;

вживати лише кип’ячену воду;

мити овочі й фрукти.

Якщо особа помітила симптоми захворювання, рекомендовано одразу звернутися до сімейного лікаря для подальшого лікування.