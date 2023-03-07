В Україні схвалили механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій

Кабінет міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Таке рішення було ініційоване та розроблене Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення. Питання захисту життя дітей та їх негайної евакуації з особливо небезпечних територій взяла під особистий контроль Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає тільки Бахмут, у якому до повномасштабного вторгнення проживало понад 70 тисяч людей, з яких 12 тисяч – діти.

Як повідомила Ірина Верещук, в Бахмуті станом на сьогодні залишається менше 4 тисяч людей, як мінімум 38 дітей.

Підставою для проведення обов’язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

Обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.

Діти, що опинилися у зоні проведення бойових дій, не можуть самі про себе подбати. Тому вся відповідальність за них – на дорослих. Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається. Адже йдеться про її життя.

«Обов’язок держави – оберігати життя і здоров’я дитини. Прийняте сьогодні рішення має спонукати батьків більш зважено підходити до питання евакуації їхніх дітей. Якщо дорослі не спроможні подбати про безпеку дитини, то це має зробити держава», – прокоментувала рішення Ірина Верещук.