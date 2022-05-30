Обов’язкова евакуація з Донеччини - як безкоштовно виїхати в небезпечні регіони України

Донецька область зараз на межі гуманітарної катастрофи. Там тривають активні бойові дії, інфраструктура зруйнована. Люди ризикують не лише щосекунди потрапити під обстріли – при відсутності світла, тепла, ліків та їжі взимку вижити буде непросто. Вихід – евакуація.

Тепла в містах Донецької області у зимовий період не буде. 33-тя стаття Кодексу про цивільний захист населення говорить про таку форму евакуації, як обов’язкова.

Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук вважає, що це обов’язок кожного дорослого члена сім'ї.

Обов’язкова евакуація донеччан буде проходити злагоджено та чітко: логістика вже організована. В багатьох регіонах країни на них вже чекають.

Для тих, хто збирається евакуюватись із Донецької області, в Мінреінтеграції озвучили алгоритм дій:

1-й крок – звернутись на гарячі лінії Донецької ВЦА або скористатись відповідними чат-ботами.

2-й крок – на підставі звернення до вас приїдуть додому, допоможуть зібратись та довезуть до місця евакуації.

3-й крок – відправка з небезпечної зони. Транспортування людей відбувається потягами та автобусами.

4-й крок – під час поїздки вам допоможуть оформити довідку ВПО.

5-й крок – після прибуття вас зустрінуть, видадуть першу фінансову допомогу від держави.

"На території Донеччини - 200-220 тисяч українців, з яких 52 тисячі - діти. І обов’язок держави та кожного дорослого громадянина - забезпечити захист їхнього життя" - наголосила Ірина Верещук.

Перший потяг з мешканцями Донецької області прибув у Кропивницький.

«Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли. Дякую місцевим службам, міжнародним організаціям і волонтерам. Зразкова робота!»- наголосила Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

Але темпи евакуації повільні - в перший день виїхало 125 людей, у другий - 94. На думку чиновників восени з'явиться більше охочих виїхати, але чи буде ще можливість - невідомо.