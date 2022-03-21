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Луганська область отримала системи зв’язку Starlink

Вчера, 08:40 citynews.net.ua | Напечатать

Під час робочої поїздки на схід країни Міністерка у справах ветеранів України, членкиня Ради національної безпеки і оборони України Юлія Лапутіна передала системи супутникового зв’язку Starlink і коптери для цивільних потреб Луганської області.

Під час поїздки також було обговорено безпекову ситуацію у регіоні. Голова військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про оборону Луганської області, яку героїчно тримають підрозділи Збройних сил України.

Наразі 90% області контролюються російською армією, ворог намагається взяти штурмом Сєвєродонецьк, але успіху не має.

«Ми бачимо, що ситуація у Луганській і Донецькій областях є дуже складною. Однак ми віримо у наших Захисників і Захисниць, які надзусиллями здобувають перемогу України, всіляко підтримуємо вас, і впевнені – ми вистоїмо», – зазначила у відповідь Юлія Лапутіна.


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