В Луганській області підтвердили блокування на сєвєродонецькому «Азоті» 568 людей - евакуація неможлива

На сєвєродонецькому комбінаті АЗОТ заблоковано 568 людей, 38 з них - діти. Всі ці люди відмовлялися евакуюватися в безпечні міста.

Тривають бойові дії за повний контроль над містом Сєверодонецьк. Росіські загарбники стягують до міста додаткови підрозділи реактивної артилерії.

Як повідомив Сергій Гайдай, зараз евакуація з сєвєродонецького «Азоту» неможлива. Фізично людей вивести можливо, але вкрай небезпечно через постійні обстріли російських окупантів та бої.

За його словами, вийти зараз - це 99% загинути. Вихід з комбінату можливий тільки за умови повного припинення вогню.

Минулого місяця, ці люди від евакуації відмовилися.

В той самий час Гайдай вже котрий день доповідає що Сєвєродонецьк не заблоковано, комунікація з містом є.

Але після знищення всіх мостів між Сєвєродонецьком та Лисичанськом місто фактично залишилося без швидких каналів постачання та можливості оперативної евакуації.

На думку Валерія Снєгирьова, навколо Сєвєродонецька та Лисичанська сконцентроване угрупування загальною чисельністю до 7 батальйонних тактичних груп (БТГ).

З урахуванням введення резерву у кількості 2 нових БТГ, можемо припустити, що основний фронт наступу окупаційних військ — місто Сєвєродонецьк.

Окупантам вдалося зруйнувати останній, третій, міст, який з’єднував Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Це певним чином ускладнило логістику ЗСУ, але українські війська не будуть форсувати вплав річку Сіверський Донець. Оперативного оточення немає. Через руйнації мостів з’явилися певні складнощі, але логістика працює.

Загальна чисельність українських військ достатня, щоб контролювати промислову зону. А це приблизно 40-50% території Сєвєродонецька. Бої ведуться безпосередньо тут. Отже, ЗСУ контролює як мінімум третину міста. Втрати російських окупаційних військ критичні - близько 60% наявного составу атакуючих підрозділів.

Розуміючи складність позицій ЗСУ, окупанти використовують ствольну артилерію. Працює фронтова авіація, гелікоптери. Залучені важкі вогнеметні системи.